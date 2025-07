Arm Holdings schockt mit Plänen für eigene Chips

Die Aktien von Arm Holdings gerieten am Mittwochabend nach Vorlage der Quartalszahlen stark unter Druck. In der nachbörslichen US-Handelssitzung sackte der Kurs um bis zu 9 Prozent ab. Am Donnerstagmorgen notiert das Papier im europäischen Handel bei 130,80 Euro, was einem Minus von 8,53 Prozent entspricht (Stand: 9:00 Uhr MESZ).