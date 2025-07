JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns von 60,50 auf 61,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington begründete das neue Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen erhöhten Gewinnprognosen und gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Sektor./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 22:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 49,08EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 09:26 Uhr) gehandelt.