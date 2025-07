Dax startet nach Fed-Entscheid freundlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.405 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, SAP und Siemens Energy, am Ende Airbus, Siemens Healthineers und Adidas.



"Der kurze Fed-Dip von gestern Abend ist am Aktienmarkt schon wieder Geschichte", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die deutlichen Gewinnsteigerungen von Meta und Microsoft beflügeln die Börsen zum heutigen Handelsstart." Auch Dax und Co profitierten von der guten Stimmung an der Wallstreet. "Für den Dax bleibt das Rekordhoch zumindest in Sichtweite."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE! Short 275,49€ 1,78 × 14,07 Zum Produkt Long 240,00€ 2,02 × 13,48 Zum Produkt