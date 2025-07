HEIDELBERG startet positiv ins neue Geschäftsjahr - Prognose für 2025/26 bestätigt (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,10 % und einem Kurs von 2,355 auf Tradegate (31. Juli 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +52,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +73,96 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 718,57 Mio.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -57,36 %/-14,71 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge in Q1 deutlich über Vorjahresquartal- Solider Auftragseingang legt Basis für positive Geschäftsentwicklung- Free Cashflow noch negativ, gegenüber Vorjahreszeitraum jedoch deutlichverbessert- MoU über System-Partnerschaft mit Defence-Spezialist VINCORION vereinbart- Jahresprognose bestätigtDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist positiv ins neueGeschäftsjahr 2025/26 gestartet. Auf Basis des hohen Auftragsbestandes aus demVorjahr lag der Umsatz im ersten Quartal mit 466 Mio. EUR deutlich über demVorjahreswert (403 Mio. EUR). Besonders positiv entwickelten sich in diesemZeitraum vor allem die Regionen Europa und Asien - letzteres zeigt, dassHEIDELBERG seine Position in Zukunftsmärkte wie Asien weiter ausbaut. Dasbereinigte operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich ebenfalls signifikantauf 20 Mio. EUR (Vorjahresquartal: -9 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge ,die im Berichtszeitraum keine Sondereinflüsse enthielt, stieg entsprechend undbetrug nach drei Monaten 4,4 Prozent (Vorjahresquartal: -2,3 Prozent). Neben demsteigendem Umsatzvolumen und verbesserter Produktionsauslastung zeigten hierbeidie eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung Wirkung. Die planmäßige Umsetzungdes Zukunftsplans und der Effizienzsteigerungen zahlen sich positiv auf dieSteigerung der Profitabilität im laufenden Geschäftsjahr aus. DerAuftragseingang legte mit 559 Mio. EUR im ersten Quartal (Vorjahreswert: 701Mio. EUR) auch im Nach-drupa-Jahr eine solide Grundlage für eine positiveGeschäftsentwicklung, auch bedingt durch den erfolgreichen Verlauf der MesseChina Print."Aufgrund unserer globalen Marktposition und einer verbesserten Kostenbasis sindwir gut ins neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Jürgen Otto,Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Mit der Umsetzung unserer strategischenMaßnahmen im Kerngeschäft sowie neuen Optionen im Technology Umfeld, wie aktuellim Verteidigungssektor, blicken wir sehr zuversichtlich auf den Verlauf desGesamtjahres."Der Free Cashflow war nach drei Monaten erwartungsgemäß negativ, konnte jedochim Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert werden: Mit -68 Mio. EUR(Vorjahreswert: -103 Mio. EUR) fällt er dank eingeleiteter Personal- undEffizienzmaßnahmen besser aus, als erwartet. Das Ergebnis nach Steuern hat sichim ersten Quartal mit -11 Mio. EUR erheblich gegenüber dem Vorjahreszeitraum(-42 Mio. EUR) verbessert.Ab dem 1. April 2025 berichtet HEIDELBERG in den Segmenten Print & PackagingEquipment, Digital Solutions & Lifecycle sowie HEIDELBERG Technology. DasSegment Print & Packaging Equipment umfasst Offset- und Flexo- sowie Pre- und