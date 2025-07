Heidelberg Materials steigert Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und bestätigt Ausblick für 2025

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 200,8 auf Tradegate (31. Juli 2025, 09:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,63 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,76 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 211,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -99,50 %/+9,78 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Ergebnis (1) steigt im zweiten Quartal um 8 % auf 1.048 (i. V.: 971) Mio EUR- Operative Marge (2) bei 24,2 % (i. V.: 23,4 %)- Ergebnis je Aktie erhöht sich im ersten Halbjahr um 0,69 EUR auf 3,85 EUR- Deutliche Fortschritte bei der Dekarbonisierung: spezifische CO2-Emissionen umweitere 4 % reduziert- Strategie 2030 vorgestellt: Beschleunigung des profitablen Wachstums- Ausblick 2025 bestätigt: RCO zwischen 3,25 und 3,55 Mrd EUR; ROIC bei rund 10% erwartet(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs(2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen imVerhältnis zum UmsatzHeidelberg Materials hat im zweiten Quartal 2025 in einem weiterhinherausfordernden Marktumfeld sehr gute Geschäftszahlen vorgelegt. DasUnternehmen steigerte seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartalleicht um 177 Mio EUR bzw. 3 % auf 5.683 (i. V.: 5.506) Mio EUR. Das Ergebnisdes laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) erhöhte sich deutlich um 77 Mio EUR bzw. 8% auf 1.048 (i. V.: 971) Mio EUR. Die RCOBD-Marge nahm auf 24,2 % (i. V.: 23,4%) zu. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich in den ersten sechs Monaten 2025 um0,69 EUR auf 3,85 EUR. Der freie Cashflow der letzten 12 Monate lag mit 2,3 MrdEUR auf dem sehr hohen Niveau der Vorperiode.Auch im Bereich Nachhaltigkeit hat Heidelberg Materials gute Fortschritteerzielt. Der Umsatzanteil aus nachhaltigen Produkten erhöhte sich auf rund 37 %,während die spezifischen Netto-CO2-Emissionen um rund 4 % zurückgingen."Neben Preisanpassungen hat vor allem unser striktes Kostenmanagement im zweitenQuartal Wirkung gezeigt. Unsere laufende Initiative Transformation Acceleratorläuft genau nach Plan und hat mit weiter zunehmenden Einsparungen dazubeigetragen, dass wir unser Ergebnis erneut ausbauen konnten", sagte Dr. Dominikvon Achten, Vorsitzender des Vorstands von Heidelberg Materials. "Auch wenn dieNachfrage in einigen Regionen noch von Volatilität geprägt ist, setzt sich dieStabilisierung in unseren Kernmärkten fort. Daher bekräftigen wir unserenAusblick für das Geschäftsjahr 2025.""Mit der Eröffnung der weltweit ersten Anlage zur CO2-Abscheidung und-Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in der Zementindustrie in Brevik imJuni haben wir unsere Vorreiterrolle auf dem Weg zu Net Zero eindrucksvollunterstrichen. Dank evoZero®, unserem weltweit einzigartigen Net-Zero-Zement aufBasis von CO2-Abscheidung und -Speicherung in Norwegen, können unsere Kunden denCO2-Fußabdruck ihrer Bauprojekte signifikant reduzieren - mit gleichenProdukteigenschaften wie beim herkömmlichen Zement. Dies ist ein echter