Microsoft und Meta nach Zahlen auf Rekordkurs - Nvidia ebenso

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend gute Quartalszahlen von Microsoft und Meta beflügeln am Donnerstag die Aktienkurse der beiden Tech-Giganten beflügelt. Auf der Plattform Tradegate notierten Microsoft 8,4 und Meta 11,5 Prozent im Plus. Beide Papiere gingen damit auf Rekordkurs. Die Resultate der zwei Konzerne hoben auch die Stimmung am Markt insgesamt, insbesondere rund ums Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), noch weiter.

Microsoft hatte das Wachstum im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres dank der hohen Nachfrage nach Produkten rund um KI und Cloud-Dienste noch einmal beschleunigt. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartung der Experten deutlich.

Auch das Geschäft des Facebook-Konzerns Meta läuft auf Hochtouren. Mithilfe seiner Milliardengewinne aus der Online-Werbung will dieser eine Führungsposition bei Künstlicher Intelligenz erobern. Die Vision von Meta sei, "persönliche Superintelligenz für jeden" verfügbar zu machen, sagte Gründer und Chef Mark Zuckerberg. An der Börse kam das gut an: Die Marktkapitalisierung dürfte sich am Donnerstag deutlich der Marke von 2 Billionen Dollar annähern.

"Die USA drehen beim Thema Künstliche Intelligenz voll auf", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Microsoft zeige, dass es durch verbesserte Software mehr KI-Leistung für weniger Geld abbilden kann. Der Anstieg der Marktkapitalisierung habe ungefähr der gesamten Marktkapitalisierung des größten Softwarekonzerns Europas, SAP , entsprochen. Diese beläuft sich aktuell auf gut 300 Milliarden Euro./la/mis/zb

