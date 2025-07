Das neue HUK-E-Barometer (FOTO)

Coburg (ots) - Trendwende bei E-Mobilität möglich: Privatleute steigen so häufig

von Verbrenner- auf Elektroautos um wie zuletzt Ende 2023 - Erstmals bewertet

bundesweit eine Mehrheit E-Autos als "gut" oder "sehr gut" - Am stärksten ziehen

die Bestandsquoten bei Stromern laut HUK-E-Barometer in Schleswig-Holstein und

Niedersachsen an



- Das einstige Elektro-Spitzenland Baden-Württemberg fällt aus den Top-3 der

Bundesländer heraus

- Vor allem Männer, Jüngere und Vielfahrer bewerten Elektroautos positiver

- Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger will, dass auch gebrauchte E-Autos

bei staatlicher Förderung berücksichtigt werden





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Long 26,00€ 2,02 × 12,60 Zum Produkt Short 30,04€ 2,56 × 12,58 Zum Produkt