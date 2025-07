26,7 % mehr E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- 48,6 % der Verunglückten auf E-Scootern waren jünger als 25 Jahre

- Häufigste Unfallursache: Falsche Straßenbenutzung

- Unfallkalender zeigt, an welchen Tagen besonders viele mit dem E-Scooter

verunglücken



Die Zahl der E-Scooter-Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden,

ist weiter gestiegen. Im Jahr 2024 registrierte die Polizei in Deutschland 11

944 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden - das waren 26,7 % mehr als im Jahr

zuvor (9 425 Unfälle). Dabei kamen insgesamt 27 Menschen ums Leben, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Die Zahl der Todesopfer ist damit

gegenüber 2023 ebenfalls gestiegen, damals starben 22 Menschen bei

E-Scooter-Unfällen. 1 513 Menschen wurden im Jahr 2024 bei solchen Unfällen

schwer verletzt und 11 433 leicht.





10 886 oder 83,9 % der Verunglückten waren selbst mit dem E-Scooter unterwegs,darunter auch alle 27 Todesopfer. Zudem waren 508 oder 4,7 % der Verunglückten,die selbst auf einem E-Scooter unterwegs waren, Mitfahrerinnen oder Mitfahrer.Im Jahr 2023 waren noch 328 oder 3,9 % der Verunglückten auf E-ScooternMitfahrende. Laut Straßenverkehrsordnung sind E-Scooter nur für eine Personvorgesehen, das Mitfahren weiterer Personen ist nicht erlaubt.Anteil an allen Unfällen mit Personenschaden binnen Jahresfrist von 3,2 % auf4,1 % gestiegenInsgesamt spielen E-Scooter im Unfallgeschehen eine vergleichsweise geringeRolle: 2024 registrierte die Polizei insgesamt 290 701 Verkehrsunfälle mitPersonenschaden, lediglich an 4,1 % war ein E-Scooter-Fahrer oder eineE-Scooter-Fahrerin beteiligt. Gegenüber 2023 mit damals 3,2 % ist der Anteilallerdings gestiegen.Deutlich wird der Unterschied im Vergleich zu Fahrradunfällen: Im Jahr 2024 hatdie Polizei deutschlandweit rund 93 279 Unfälle mit Personenschaden registriert,an denen Fahrradfahrerinnen und -fahrer beteiligt waren, das waren 32,1 % allerUnfälle mit Personenschaden. 445 Menschen, die mit einem Fahrrad unterwegswaren, kamen dabei ums Leben, 13 919 wurden schwer verletzt, 79 242 leicht.Junge Menschen besonders häufig in E-Scooter-Unfälle verwickeltBesonders junge Menschen sind in E-Scooter-Unfälle verwickelt. 48,6 % der imJahr 2024 verunglückten E-Scooter-Fahrenden waren jünger als 25 Jahre, 82,0 %waren jünger als 45 Jahre. Dagegen gehörten nur 3,3 % zur Altersgruppe 65plus.Zum Vergleich: Bei den Unfallopfern, die mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegswaren, war der Anteil der unter 25-Jährigen mit 21,4 % deutlich niedriger.Gleichzeitig waren nur 48,3 % von ihnen jünger als 45 Jahre. Dagegen war eindeutlich größerer Teil (20,5 %) 65 Jahre oder älter. Ein Grund für die