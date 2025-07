Erwerbstätigkeit nahezu unverändert im Juni 2025

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Juni 2025



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



0,0 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



0,0 % zum Vorjahresmonat





Im Juni 2025 waren rund 45,9 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) sank die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt leichtgegenüber dem Vormonat um 20 000 Personen (0,0 %). Im Mai 2025 war dieErwerbstätigenzahl in ähnlichem Umfang zurückgegangen (-18 000 Personen; 0,0 %).Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juni 2025 gegenüberMai 2025 geringfügig um 4 000 Personen (0,0 %) ab. Im Juni-Durchschnitt derJahre 2022 bis 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich dagegenangestiegen, und zwar um 41 000 Personen.Erwerbstätigenzahl im Juni 2025 auf VorjahresniveauGegenüber Juni 2024 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen im Juni 2025 kaumverändert (-3 000 Personen bzw. 0,0 %). Im Mai 2025 hatte die Veränderungsrategegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei 0,0 % gelegen (+11 000 Personen).Erwerbstätigenzahl im 2. Quartal 2025 saisonbereinigt nahezu konstantIm Durchschnitt gab es im 2. Quartal 2025 nach vorläufigen Berechnungen rund46,0 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). ImVergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigtunwesentlich um 7 000 Personen (0,0 %). Ausführliche Ergebnisse zum 2. Quartal2025 erscheinen am 15. August 2025.Bereinigte Erwerbslosenquote im Juni 2025 weiterhin bei 3,7 %Im Juni 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,58 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 76 000 Personen oder 5,1 % mehr als im Juni 2024.Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,6 % und zeigte damit im Vergleich zumVorjahresmonat einen Anstieg um 0,2 Prozentpunkte (Juni 2024: 3,4 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im Juni2025 mit 1,61 Millionen Personen geringfügig niedriger als im Vormonat Mai 2025(-3 000 Personen; -0,2 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zumVormonat unverändert bei 3,7 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich diekurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dientdagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen