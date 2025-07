Neotech Metals beginnt mit Bohrungen auf seinem TREO-Projekt in British Columbia

Vancouver, British Columbia, 31. Juli 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Feldpersonal diese Woche vor Ort eintreffen wird, um das erste Explorationsbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen TREO-Projekt im Herzen der aufstrebenden Seltenerdmetallregion Wicheeda in British Columbia aufzunehmen.

Im Rahmen des ersten Bohrprogramms werden vorrangige Ziele erprobt, die durch eingehende regionale Probenahmen und Kartierungen ermittelt wurden. Bei diesen Zielen sollen hochgradige mineralisierte Zonen in Oberflächennähe bestätigt werden, darunter auch Stichproben des Grundgesteins, die Gehalte von bis zu 28,97 % Summe der Oxide seltener Erdelemente (TREO**) und 2,91 % Nb2O5 lieferten.

Die Standorte der geplanten Bohrlöcher (siehe Abbildung 1) wurden strategisch ausgewählt, um die mineralisierten Korridore auf den Mineralkonzessionen von Neotech zu bewerten und um ein besseres Verständnis ihrer Beziehung zur nahegelegenen Seltenerdmetalllagerstätte Wicheeda, die derzeit von Defense Metals erschlossen wird, zu gewinnen.

Abbildung 1 – Karte mit den ungefähren Standorten der Bohrlöcher und den Ergebnissen der Kartierungen und Prospektionsprobenahmen 2024 sowie dem nahegelegenen geplanten Grubenmantel von Defense Metals Corp.

„Ich sehe der weiteren Exploration in dieser äußerst höffigen und aus strategischer Sicht bedeutenden Region mit Spannung entgegen“, so Reagan Glazier, CEO und Direktor von Neotech Metals. „Dieses Bohrprogramm ist ein wichtiger Schritt hin zur Erschließung des vollständigen Potenzials des TREO-Projekts und der Herstellung seiner geologischen und strategischen Verbindung zu einem der bedeutsamsten in der Entwicklung befindlichen Seltenerdmetallprojekte Kanadas.“

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier

Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

*Unabhängige wirtschaftliche Erstbewertung, Seltenerdmetallprojekt Wicheeda, erstellt von SRK Consulting, Januar 2022 - https://minedocs.com/22/Wicheeda-PEA-01062022.pdf

**TREO (Total Rare-Earth Oxides, Summe der Oxide seltener Erdelemente) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.