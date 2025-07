Premium-Tickets bescheren Air France-KLM mehr Gewinn

PARIS (dpa-AFX) - Höhere Preise für Premium-Tickets haben der Fluggesellschaft Air France-KLM im zweiten Quartal einen überraschend starken Gewinnschub verschafft. Die teureren Flugscheine für Business und First Class machten rückläufige Preise für die Economy Class mehr als wett. Weil außerdem Treibstoff billiger wurde, sprang der bereinigte operative Gewinn im Jahresvergleich um 43 Prozent auf 736 Millionen Euro nach oben, wie das französisch-niederländische Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Das ist mehr als von Analysten erwartet.

Der Überschuss verfünffachte sich im abgelaufenen Quartal sogar auf 605 Millionen Euro, weil Belastungen aus dem Vorjahr wegfielen und andere Finanzgewinne hinzukamen.