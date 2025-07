ESTEVE erwirbt Regis Technologies, , und erweitert damit seine Präsenz und sein Angebot in den USA

Durch diese Übernahme kann ESTEVE seine Dienstleistungen im Bereich der Auftragsentwicklung und -fertigung für kleinmolekulare pharmazeutische Wirkstoffe von der vorklinischen bis zur kommerziellen Herstellung in den USA ausweiten.

