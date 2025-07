Präklinische Studie mit bis zu 100% Erfolgsquote bei Wiederherstellung der Gehfähigkeit nach Rückenmarksverletzung

Eine neue präklinische Studie von NurExone Biologic Inc. zu ExoPTEN zeigt vielversprechende Ergebnisse, die einen wichtigen Schritt in Richtung klinischer Studie bedeuten: Nach einer Rückenmarksverletzung erlangten 100% der Tiere, die eine Hochdosis erhielten, die Gehfähigkeit zurück. Auch objektive Ganganalysen belegen deutliche Verbesserungen, und die Behandlung war gut verträglich.

Nach einer Rückenmarksverletzung wieder laufen zu können, ist vermutlich der größte Wunsch vieler Betroffener. Deshalb forscht NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) intensiv an einer auf Exosomen basierenden Behandlungsmethode namens ExoPTEN. Erfolgreiche präklinische Tests sind hierbei eine wichtige Voraussetzung für erste klinische Studien am Menschen, die für 2026 geplant sind. Insbesondere aufgrund der jüngst veröffentlichten Ergebnisse sieht sich NurExone strategisch auf Kurs.

100 % Erfolgsquote mit Hochdosis

Anfang Juli 2025 veröffentlichte das Biotech-Unternehmen eine neuen präklinischen Studie zu seiner innovativen Therapieform ExoPTEN. Die Daten zeigen: ExoPTEN hat in einem etablierten Tiermodell für Rückenmarksläsionen die Beweglichkeit und die Qualität des Gehens messbar verbessert. In der präklinischen Studie wurden Kleintiere mit einer akuten Rückenmarksverletzung mit einer Hoch-, Mittel- oder gar keiner Dosis ExoPTEN behandelt. Mit deutlichen Resultaten: 100 % der Tiere in der Hochdosisgruppe konnten nach der Behandlung wieder auf beiden Hinterbeinen gehen. Auch die mittlere Dosis erzielte eine Erfolgsquote von 50 %, während nur ein einziges Tier in der unbehandelten Kontrollgruppe eine spontane Verbesserung zeigte.

Die Wirkung von ExoPTEN wurde visuell dokumentiert und durch das von Noldus Information Technology entwickelte CatWalk XT-System objektiv gemessen. Dabei handelt es sich um ein weltweit anerkanntes Tool zur Analyse motorischer Fähigkeiten in der Neurowissenschaft. Die mit einer hohen Dosis behandelten Tiere zeigten dabei sowohl größere Pfotenaufsetzflächen, als auch längere Bodenkontaktzeiten und eine verbesserte Gleichgewichtssymmetrie.

Diese Parameter deuten auf eine signifikante Verbesserung der Muskelkraft, Koordination und Stabilität hin, die als zentrale Faktoren für eine echte funktionelle Erholung gelten. Neben der beeindruckenden Wirksamkeit überzeugte ExoPTEN auch in puncto Sicherheit, da in keiner der behandelten Gruppen unerwünschte Nebenwirkungen beobachtet wurden.