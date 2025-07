Aixtron wartet weiter auf breite Markterholung - Jahresprognose steht aber

(Im vorletzten Absatz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Aixtron , ein Anlagenbauer für die Chipindustrie, sieht sich in einem unverändert schwierigen Marktumfeld auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Während die Nachfrage im Bereich Optoelektronik dank des Bedarfs an Lasern für die Datenkommunikation insbesondere in KI-Rechenzentren zunehme, hätten die Märkte für SiC- und GaN-Leistungselektronik ihre Wendepunkte bisher nicht erreicht. Dies teilte der im MDax notierte Konzern am Donnerstag im Zuge der Vorlage der Resultate des zweiten Quartals mit. Derweil lief es in den drei Monaten bis Ende Juni bei Umsatz sowie operativem Gewinn dennoch besser als von Analysten erwartet.

Damit setzen sich die jüngsten Trends fort. So werden Elektronikchips auf Basis Galliumnitrid (GaN) vor allem im Bereich niedriger und mittlerer Leistungs- und Spannungsklassen eingesetzt, wie beispielsweise in Netzteilen für Smartphones und Laptops sowie in der Stromversorgung für moderne Rechenzentren, insbesondere auch für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Allerdings halten sich Kunden des Unternehmens schon eine Weile mit größeren Investitionen zurück, auch weil die Konsumnachfrage abseits von Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) auch wegen der Unsicherheiten durch die US-Zollstreitigkeiten teils träge ist.