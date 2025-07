Rheinmetall füllt Kassen mit 33-Millionen-Munitionsauftrag

Estland orderte im Rahmen eines im zweiten Quartal 2025 unterzeichneten Vertrages Splitter- und Offensivhandgranaten in "beträchtlicher Stückzahl". Der Auftrag hat ein Volumen von rund 17 Millionen Euro brutto. In Litauen hatte Rheinmetall bereits im Dezember 2024 den Zuschlag für die Lieferung von mehreren zehntausend Gefechtskartuschen des Typs 40mm x 46 High Explosive Fragmentation erhalten. Der Wert dieses Auftrags beträgt rund 16 Millionen Euro.

Die 40mm-Patronen, die von Rheinmetall geliefert werden, zeichnen sich laut dem Unternehmen durch hohe Flexibilität im Einsatz aus. Sie können aus gängigen Granatpistolen und Anbau-Granatwerfern verschossen werden und erreichen mit der Low-Velocity-Version eine Reichweite von bis zu 400 Metern. Die neu entwickelte Medium-Velocity-Munition bringt es sogar auf etwa 900 Meter und ermöglicht eine deutlich schnellere Zielbekämpfung durch eine flachere Flugkurve.

Darüber hinaus verweist Rheinmetall auf seine Squad Support Weapon 40, die noch in diesem Jahr in Serie gehen soll. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten automatischen, schultergestützten Granatwerfer mit Magazin, der sowohl Low- als auch Medium-Velocity-Munition verschießen kann. Zusammen mit dem breiten Munitionsportfolio – das auch die leistungsstärkere 40mm x 53 High-Velocity-Munition mit einer Reichweite von bis zu 2.000 Metern umfasst – will Rheinmetall so die Effektivität der Infanterie spürbar steigern.

Mit den neuen Aufträgen stärkt Rheinmetall seine Rolle als führender "One-Stop-Shop" für 40mm-Systeme in der NATO und unterstreicht seine wachsende Bedeutung in der europäischen Rüstungsindustrie.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 1.744EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.





