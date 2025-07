Hessen Verbraucherpreise ziehen leicht an Die Inflationsrate in Hessen ist im Juli leicht gestiegen. Im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres legten die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf der Basis von vorläufigen Zahlen mitteilte. Von …