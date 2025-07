Lufthansa glänzt mit starkem Gewinn im 2. Quartal – Airbus bestätigt Ausblick

Landung geglückt: Die Deutsche Lufthansa hat mit den veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, insbesondere durch einen deutlich höheren Free Cashflow und ein starkes Nettoergebnis. Zwar fiel der Umsatz mit 10,3 Milliarden Euro um 4,2 Prozent niedriger aus als erwartet. Dafür überraschte der bereinigte Gewinn mit 871 Millionen Euro, ein Plus von 27 Prozent und damit 8,2 Prozent besser als erwartet.

Noch größer fiel die Überraschung beim Free Cashflow aus. Hier lag der Wert mit 1,04 Milliarden Euro um 68 Prozent über dem Marktkonsens. Dank einer anhaltend hohen Ticketnachfrage und sinkender Treibstoffpreise rechnet der DAX-Konzern mit einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns. Das bereinigte Ebit soll den Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro klar übertreffen, so die Prognose der Lufthansa für 2025.

Alle Tochtergesellschaften, einschließlich Swiss, Austrian und der neue Ableger Ita, trugen zur positiven Entwicklung bei. Neben der robusten Geschäftsentwicklung profitierte das Unternehmen auch von einem günstigen US-Dollar-Wechselkurs und einer Steuerrückzahlung.

Die Lufthansa-Aktie zieht am Donnerstag deutlich an und liegt gegen Mittag mehr als 3 Prozent im Plus bei derzeit 7,54 Euro. Im laufenden Jahr haben sich die Papiere bereits um mehr als 20 Prozent verteuert und nehmen langsam wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 8,16 Euro. DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp sieht zwar kurzfristig positive Auswirkungen für den Kurs dank des starken Cashflows, sieht aber langfristig viele Fragezeichen und stuft die Aktie weiter mit Verkaufen ein. "Die unter den Erwartungen gebliebene Performance der MRO-Sparte verdeutlicht jedoch, dass externe Faktoren wie Materialkosten, Dollar-Stärke und Zölle weiterhin spürbare Herausforderungen darstellen", so Schlamp.

Deutlich positiver schätzen die DZ-Analysten die Lage beim europäischen Flugzeugauer Airbus ein. Das deutsch-französische Unternehmen hat im zweiten Quartal 2025 die Marktprognosen bei Umsatz und bereinigtem EBIT übertroffen. Zwar sorgt ein negativer Free Cashflow für Besorgnis, aber Analyst Holger Schmidt hält diese Entwicklung für ein vorübergehendes Phänoment.

Der Umsatz des Flugzeugbauers stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro, unterstützt durch eine starke Performance in den Bereichen Defence & Space sowie Helikopter. Airbus Commercial, das wichtigste Segment, verzeichnete jedoch einen Umsatzrückgang von 6 Prozent, was vor allem auf die geringeren Auslieferungen zurückzuführen ist. Die Divisionen Defence & Space (+23 Prozent) und Helikopter (+21 Prozent) konnten jedoch deutliche Zuwächse verzeichnen, was zu einer insgesamt positiven Entwicklung führte.

Das bereinigte EBIT kletterte um 94 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro und übertraf die Konsensschätzungen um 8 Prozent. Besonders die gute Performance bei Defence & Space sowie Helikoptern trugen zu diesem Anstieg bei. Airbus Commercial hingegen wies einen Rückgang von 16 Prozent auf, da der niedrigere Auslieferungsstand und ein ungünstiger Umsatzmix die positiven Effekte von Währungsgewinnen und reduzierten Forschungsausgaben nicht kompensieren konnten.

Die größte Enttäuschung war jedoch der Free Cashflow, der mit -1,6 Milliarden Euro deutlich unter den Erwartungen lag. Dies wird vor allem durch einen erhöhten Vorratsaufbau für die zweite Jahreshälfte und eine hohe Anzahl an "Glidern" – fertigen Flugzeugen ohne Triebwerke – verursacht. Ein Lieferengpass bei Triebwerksherstellern, insbesondere bei CFM, führte zu dieser unbefriedigenden Situation. Airbus erwartet, dass sich diese Lage bis zum Jahresende stabilisiert, wenn die Triebwerkslieferungen zunehmen.

Trotz dieser Rückschläge will Airbus im Jahr 2025 820 Maschinen ausliefern. Das EBIT soll bei rund 7 Milliarden Euro gehalten werden. Die Markterwartungen für das Gesamtjahr bleiben daher weitgehend unverändert. Die DZ Bank bewertet die Aktie weiterhin mit "Kaufen" und einem Kursziel von 196 Euro, da die Airbus-Aktie derzeit im Vergleich zu anderen Herstellern um rund 20 Prozent günstiger gehandelt wird.

Die Airbus-Aktie reagiert am Donnerstag mit leichten Verlusten von 0,8 Prozent auf die Quartalszahlen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





