Radarspezialist Hensoldt wächst weiter kräftig - Auftragsrekord

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt profitiert weiterhin von der zunehmenden Aufrüstung in Europa. Dass die Staaten in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mehr Geld in die Verteidigung stecken, lässt sich auch am Auftragsbuch des Taufkirchener MDax -Konzerns gut sehen: Im ersten Halbjahr schwoll der Orderbestand bei Hensoldt auf einen Rekordwert von mehr als sieben Milliarden Euro an. Die Ziele für 2025 bestätigte das Unternehmen bei seiner Zahlenvorlage am Donnerstag. An der Börse kam das gut an.

Die Aktie belegte am späteren Vormittag mit einem Aufschlag von fast fünfeinhalb Prozent den Spitzenplatz im MDax, dem Index der mittelgroßen Werte. Wie viele andere Branchenwerte hat auch der Hensoldt-Kurs wegen des aktuellen Rüstungsbooms kräftig zugelegt. Allein seit dem Jahreswechsel hat sich das Papier auf weit mehr als das Zweieinhalbfache verteuert. Und mit aktuell knapp 98 Euro kostet das Papier gut achtmal so viel wie zum Börsengang im September 2020.