OeNB-BLOG: Kein Trumpf gegen Trump: Auswirkungen des Zollabkommens zwischen der EU und den USA auf Österreich

Wien (APA-ots) - Am 27. Juli 2025 einigten sich die EU und die USA über die

grundsätzliche Ausgestaltung eines neuen Handelsabkommens. Ziel der EU war es, einen unmittelbar drohenden Handelskrieg abzuwenden und noch höhere US-Importzölle (30 %) ab dem 1. August zu verhindern. In diesem Beitrag erläutern wir, was diese Vereinbarung umfasst, welche Branchen besonders betroffen sind und welche ökonomischen Effekte kurzfristig zu erwarten sind.