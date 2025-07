Schneller Reichtum oder riskantes Glücksspiel? Thomas Wimmer klärt auf (FOTO)

Wien (ots) - Mit wenigen Klicks an der Börse reich werden - die Verlockung beim

Daytrading ist groß. Doch was steckt wirklich dahinter? Trading-Experte Thomas

Wimmer begleitet in seinem Coaching Quereinsteiger auf dem Weg zum

professionellen Fremdkapital-Trader. Wie das funktioniert, woran die meisten

scheitern und warum Disziplin wichtiger ist als Glück, erfahren Sie hier.



Viele träumen davon, mit wenigen Klicks finanziell frei zu werden. Daytrading,

also der kurzfristige Handel mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Währungen oder

Futures innerhalb eines Tages, scheint dafür der ideale Weg zu sein. Kleine

Kursbewegungen ausnutzen, schnelle Gewinne einfahren - was so einfach klingt,

endet für viele jedoch im finanziellen Desaster. Denn was viele unterschätzen:

Ohne fundiertes Wissen, ohne Strategie und ohne Kontrolle über die eigenen

Emotionen wird aus dem Traum vom schnellen Reichtum schnell ein Albtraum. Wer

unvorbereitet startet, tappt in dieselben Fallen wie zahllose andere vor ihm.

Die Folge: Frustration, Schuldgefühle, finanzielle Verluste. "Dass die meisten

Trader lediglich Geld verlieren, liegt nicht am Markt - sondern an ihrem

Verhalten", erläutert Thomas Wimmer.







Zwei Jahre lang handelte er mit Strategien aus dem Internet und verlor

kontinuierlich Geld. Tatsächlicher Erfolg stellte sich erst ein, als er sich von

einem Mentor aus der Schweizer Vermögensverwaltung coachen ließ. Dort lernte er

professionelle Handelsstrategien, konsequentes Risikomanagement und die

Bedeutung von emotionaler Disziplin kennen. Heute unterstützt er Menschen ohne

Vorkenntnisse auf dem Weg zum erfolgreichen Fremdkapital-Daytrader - also ganz

ohne eigenes Kapital. Sein Coaching basiert auf strukturierten Lerninhalten,

Live-Trading-Sessions und einem erprobten Mentoring-System. Im Zentrum steht

nicht das Versprechen schneller Gewinne, sondern der Aufbau echter Kompetenz.

Seine Erfahrungen mit hunderten Teilnehmern fließen in sein Coaching ein.



Daytrading: Risiko oder Chance?



Doch ist Daytrading überhaupt ein vielversprechender Weg zum schnellen

Vermögensaufbau oder doch eher ein hochriskantes Glücksspiel? Das lässt sich

nicht pauschal beantworten. "Beides ist möglich - es hängt allein von der

Herangehensweise ab", bringt es Thomas Wimmer auf den Punkt. Wer ohne

durchdachte Strategie, fundiertes Wissen und psychologische Stabilität handelt,

begibt sich in ein Spiel mit hohem Verlustrisiko. Wird Daytrading jedoch

professionell betrieben - mit einem klaren System, konsequentem Risikomanagement

und einem disziplinierten Mindset - kann es zu einer konstanten Einnahmequelle





