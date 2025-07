Consors Finanz Studie - Verantwortungsvoll kaufen! Klar! Oder? (FOTO)

--------------------------------------------------------------

ZUR STUDIE

https://ots.de/bH1tE7

- Beinahe acht von zehn Deutschen halten sich für verantwortungsvolleKonsument:innen und fühlen sich gut dabei.- Etwa die Hälfte könnte ohne Einbuße der Lebensqualität weniger konsumieren.- Rund ein Viertel der Deutschen steht zum Kauf von umweltschädigendenProdukten.Weniger ist manchmal mehr. Das gilt auch für den Konsum. Diese Zusammenhängescheinen immer mehr europäischen Verbraucher:innen klar zu werden. Nach denErgebnissen des aktuellen Konsumbarometers 2025(https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanzglauben 53 Prozent der Deutschen (55 Prozent in Europa), dass heutigeKonsument:innen nachhaltiger agieren als noch vor zehn Jahren. Die Studieoffenbart aber auch: Im eigenen Alltag werden die Überzeugungen oft vonbisherigen Gewohnheiten oder vom persönlichen Komfort zur Seite gedrängt.Verbraucher:innen halten sich für nachhaltigInsgesamt nehmen sich die Befragten selbst als bewusste Konsument:innen wahr.Beinahe acht von zehn Deutschen sind auch stolz darauf, verantwortungsvoll zukonsumieren (Europa: 77 Prozent). Knapp zwei Drittel der Deutschen (65 Prozentin Europa) denken zudem, dass die heutigen Käufer:innen generell Werten, wieUmweltbewusstsein und soziale Verantwortung, gerecht werden wollen.Im Zweifel gegen nachhaltigen Kauf?Und doch handeln vielen Konsument:innen nicht danach. So räumt beinahe dieHälfte der Befragten ein, dass sie auch weniger kaufen könnten, ohne dieLebensqualität spürbar einzuschränken (47 Prozent in Deutschland, 50 Prozent inEuropa). Rund vier von zehn könnten zudem problemlos anders konsumieren und zumBeispiel häufiger Dinge leihen beziehungsweise mieten oder secondhand kaufen(Deutschland: 38 Prozent/Europa: 41 Prozent). Konkret geben etwa sieben von zehnBefragten explizit an, dass sie keine lokalen oder regionalen Produkte kaufen(Deutschland/Europa: 67/71 Prozent). 43 beziehungsweise 48 Prozent (D/EU) habendabei auch kein Störgefühl. Anstatt kaputte Dinge zu reparieren, ersetzen zweiDrittel sie sofort. Auch hier sehen das rund vier von zehn Befragten als völligunproblematisch an. 52 Prozent wiederum ist bewusst, dass sie regelmäßig auchumweltschädigende Produkte kaufen, 25 Prozent stehen auch dazu (Europa: 24Prozent).Anreize für nachhaltigen Konsum schaffenFür Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz, sind