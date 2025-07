Handelskonflikt belastet Weltwirtschaft - globale Wachstumsaussichten rückläufig

Köln (ots) -



- Globales Wachstum stagniert bei 2,4 Prozent - Handelsvolumen schrumpft 2025

voraussichtlich auf 1 Prozent

- Schulden, Unsicherheit und neue Zölle drücken auf Investitionen

- Deutschland leidet als Exportnation besonders unter dem bröckelnden Welthandel



Die Weltwirtschaft steht weiter unter Druck: Eine Reihe von US-Strafzöllen und

Zollandrohungen sowie zunehmende politische Unsicherheiten haben im ersten

Halbjahr zu einem Rückgang der Wachstumsprognosen geführt. "Die Unsicherheiten

im internationalen Handel, vorangetrieben durch die Zollpolitik der

US-Regierung, gefährdet das fragile Gleichgewicht der Weltwirtschaft", sagt

Frank Liebold, Country Director Deutschland beim internationalen

Kreditversicherer Atradius. In seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick schätzt

Atradius, dass sich das globale Wachstum 2025 nach einem soliden Jahresauftakt

auf 2,4 Prozent einpendeln werde und auch 2026 nicht wesentlich zulegen wird.

Ein klares Warnsignal angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen in

deren Folge besonders das Vertrauen in Handelsbeziehungen und Investitionen

leiden.







"Liberation Day" im April, hat zu erheblicher Verunsicherung im Welthandel

geführt. Das prognostizierte weltweite Handelsvolumenwachstum beläuft sich

lediglich auf rund 1 Prozent, nach einem Aufschwung der Exportaufträge zu

Jahresbeginn. Besonders betroffen sind die USA, Kanada, Mexiko sowie in

abgeschwächter Form Europa und China. "Für ein so exportorientiertes Land wie

Deutschland ist das ein klarer Warnschuss. Wenn internationale Lieferketten

gestört werden und der Welthandel ins Stocken gerät, sind deutsche Unternehmen

unmittelbar betroffen", so Frank Liebold. Erst 2026 dürfte sich das

Handelswachstum leicht auf 2 Prozent erholen.



Zwar ist der direkte inflationäre Effekt der neuen Zölle bislang noch gering -

doch die wirtschaftlichen Nebenwirkungen wie Preisunsicherheit, verzögerte

Investitionen und steigende Finanzierungskosten zeigen zunehmend Wirkung. Auch

wenn aufstrebende Volkswirtschaften wie China, Mexiko oder Indien mit 3,8

Prozent (2025) und 3,6 Prozent (2026) voraussichtlich stärker wachsen als die

Industrienationen, ist dies aus historischer Perspektive eher schwach. Viele

dieser Länder sind direkt vom US-Handelskurs betroffen, sei es durch Exporte,

höhere Finanzierungskosten oder volatile Wechselkurse. "Die Unsicherheit über

weitere politische Entscheidungen in den USA erschwert Planbarkeit für

Exporteure weltweit", erklärt Frank Liebold. "Der nun erfolgte Deal der EU mit

den USA, schafft zwar Stabilität, es bleiben aber noch viele Fragen offen." So Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die protektionistische US-Handelspolitik, verschärft durch den sogenannten"Liberation Day" im April, hat zu erheblicher Verunsicherung im Welthandelgeführt. Das prognostizierte weltweite Handelsvolumenwachstum beläuft sichlediglich auf rund 1 Prozent, nach einem Aufschwung der Exportaufträge zuJahresbeginn. Besonders betroffen sind die USA, Kanada, Mexiko sowie inabgeschwächter Form Europa und China. "Für ein so exportorientiertes Land wieDeutschland ist das ein klarer Warnschuss. Wenn internationale Lieferkettengestört werden und der Welthandel ins Stocken gerät, sind deutsche Unternehmenunmittelbar betroffen", so Frank Liebold. Erst 2026 dürfte sich dasHandelswachstum leicht auf 2 Prozent erholen.Zwar ist der direkte inflationäre Effekt der neuen Zölle bislang noch gering -doch die wirtschaftlichen Nebenwirkungen wie Preisunsicherheit, verzögerteInvestitionen und steigende Finanzierungskosten zeigen zunehmend Wirkung. Auchwenn aufstrebende Volkswirtschaften wie China, Mexiko oder Indien mit 3,8Prozent (2025) und 3,6 Prozent (2026) voraussichtlich stärker wachsen als dieIndustrienationen, ist dies aus historischer Perspektive eher schwach. Vieledieser Länder sind direkt vom US-Handelskurs betroffen, sei es durch Exporte,höhere Finanzierungskosten oder volatile Wechselkurse. "Die Unsicherheit überweitere politische Entscheidungen in den USA erschwert Planbarkeit fürExporteure weltweit", erklärt Frank Liebold. "Der nun erfolgte Deal der EU mitden USA, schafft zwar Stabilität, es bleiben aber noch viele Fragen offen." So