RUBICON übernimmt Gentics Software GmbH von APA - Austria Presse Agentur

Wien (ots) - Stärkung der Digitalisierungsstrategie: RUBICON erweitert Portfolio

um CMS- und Portal- Lösungen; APA Fokus auf Digital- und KI-Transformation der

Medien- und Kommunikationsbranche



Die RUBICON IT GmbH übernimmt mit Wirkung zum 23.07.2025 die Gentics Software

GmbH von der bisherigen Eigentümerin APA - Austria Presse Agentur eG. Mit diesem

strategischen Schritt erweitert RUBICON das eigene Lösungsportfolio gezielt um

innovative Content-Management- sowie Portal-Technologien und bietet damit Kunden

zukünftig gesamtheitliche Werkzeuge für digitale Transformation aus einer Hand.





Gentics, bekannt für leistungsstarke Enterprise CMS-Lösungen sowie

maßgeschneiderte Portallösungen, bleibt als eigenständige Gesellschaft innerhalb

der RUBICON-Gruppe bestehen. Die Übernahme unterstreicht RUBICONs Anspruch, als

Komplettanbieter für zukunftsfähige Softwarelösungen in Europa zu expandieren.



"Wir freuen uns, mit Gentics ein erfahrenes und etabliertes Softwareunternehmen

in unsere Gruppe aufzunehmen. Die Lösungen und das Know-how von Gentics ergänzen

unser bestehendes Portfolio optimal. Gemeinsam können wir Kunden künftig noch

umfassender bei der digitalen Transformation begleiten." - Peter GRASSNIGG,

Geschäftsführer RUBICON IT GmbH



Für die bisherige Eigentümerin, APA - Austria Presse Agentur eG, ist der Verkauf

der Gentics Software GmbH ein Baustein in der Umsetzung der

Unternehmensstrategie Trusted Content und Trusted AI.



"Für die APA-Gruppe ermöglicht dieser strategische Schritt, ihre Innovationen

und Ressourcen noch fokussierter auf die Kernmärkte und -kompetenzen in der

Medien- und Kommunikationsbranche zu konzentrieren." - Clemens PIG,

Geschäftsführender Vorstand, APA - Austria Presse Agentur



Die Gentics Software GmbH sieht in der neuen Eigentümerstruktur einen wichtigen

Schritt für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Als technologisch

führender Anbieter von CMS- und Portal-Lösungen bringt Gentics nicht nur

bewährte Produkte, sondern auch langjährige Erfahrung in digitale

Transformationsprojekte ein. Die Integration in die RUBICON-Gruppe eröffnet neue

strategische Perspektiven in der Weiterentwicklung des Portfolios sowie im

gemeinsamen Marktzugang.



"Mit RUBICON als neuer Eigentümerin sehen wir die große Chance, unsere

technologische Vision schneller und mit mehr Ressourcen umzusetzen. Unsere

Kund:innen profitieren künftig noch stärker von integrierten Lösungen, stabilen

Betriebsmodellen und einer konsequenten Weiterentwicklung - sowie von der

Möglichkeit, gemeinsam Produkte zu schaffen, die einen Beitrag zur digitalen

Souveränität Europas leisten. Genau das wird durch den Zusammenschluss zweier

starker österreichischer Softwareunternehmen möglich!" - Philipp DÖRRE,

Geschäftsführer Gentics Software GmbH



Pressekontakt:



Gentics Software GmbH

Christoph Unger

Telefon: +43 1 533 25 55 0

E-Mail: mailto:presse@rubicon.eu



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83363/6087776

OTS: Gentics Software GmbH