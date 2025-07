High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Standort in Drayton Valley (Alberta)

CALGARY, AB, 31. Juli 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis mit der Adresse 4341 50 Street in Drayton Valley (Alberta) heute am 31. Juli 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Mit dieser Eröffnung verfügt High Tide nun über insgesamt 203 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 88 in der Provinz Alberta.

Drayton Valley ist eine florierende Öl- und Gasregion mit einer schnell wachsenden Bevölkerung und starken lokalen Wirtschaft. Der Laden befindet sich in einem belebten Einkaufszentrum in idealer Lage am südlichen Ende der Innenstadt von Drayton Valley, in dem auch eine nationale Supermarktkette, eine Apotheke und mehrere Fastfood-Restaurants angesiedelt sind. Die neue Filiale, die hervorragende Sichtbarkeit von der Hauptstraße durch den Ort genießt und in ausreichendem Abstand zu Mitbewerbern liegt, ist bestens positioniert, um die zunehmende Nachfrage der Gemeinde zu bedienen.

„Wir freuen uns sehr, das Canna Cabana-Erlebnis nach Drayton Valley zu bringen und unsere Präsenz in Alberta weiter auszubauen. Diese lebhafte, wachstumsstarke Community bietet genau die Art von Markt, die wir uns wünschen – einen Markt, in dem die Nachfrage steigt und Canna Cabana unmittelbar Wirkung erzielen kann. Angesichts der bevorstehenden Eröffnung weiterer Standorte im ganzen Land wird unsere Dynamik nicht so bald abreißen“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Das explosionsartige Wachstum unserer Cabana Club- und ELITE-Mitgliederzahlen – nun mehr als 2 Millionen bzw. 100.000 – kann direkt auf unsere disziplinierte Expansion in hochwertige Märkte zurückgeführt werden. Wir machen schnelle Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel von 300 Cabana-Läden und ich habe keinen Zweifel, dass auch die Marke von 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Sichtweite ist. Und angesichts der starken Impulse, die wir im Vergleich zum Vorjahr setzen, sind wir überzeugt, dass sich das wahre Potenzial von ELITE erst noch entfalten wird“, so Herr Grover weiter.