Preiseinbruch bei Kupfer nach Ausnahmen in Trumps Zollpolitik

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Preis für Kupfer ist nach der überraschenden Ankündigung von Ausnahmen bei den US-Zöllen für das Metall eingebrochen. An der Warenterminbörse Comex in New York wurde die Notierung am Donnerstag zeitweise bei 4,35 US-Dollar je Pfund gehandelt und damit 22 Prozent tiefer als am Vortag. Beobachter sprachen vom stärksten Preisschock auf dem globalen Kupfermarkt seit einem Jahr.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump wichtige Ausnahmen bei neuen Zöllen von 50 Prozent auf Kupferimporte angekündigt. Demnach kann Kupfer in bestimmten Fällen von der Einfuhrsteuer befreit sein. Dabei handelt es sich etwa um raffiniertes Kupfer.

Am Kupfermarkt haben sich zuletzt bereits heftige Preisschwankungen gezeigt. So waren die Kurse vor gut drei Wochen kräftig gestiegen, nachdem Trump Zölle in Höhe von 50 ab dem 1. August auf alle Arten des Metalls angekündigt hatte. Die USA sind in hohem Maße von Einfuhren von Kupfer abhängig. Die größte Volkswirtschaft der Welt importiert das Industriemetall vor allem aus Chile, Kanada und Mexiko./jkr/jsl/jha/