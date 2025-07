Hochgradige Großprobe von Dominion soll weiteres Material für Merritt-Mühle liefern

Denn laut Nicola Mining hat man bereits mit der Entnahme einer Großprobe von bis zu 10.000 Tonnen Gold- und Silbervererzung auf dem hochgradigen Dominion Creek-Projekt begonnen, an dem die Gesellschaft eine wirtschaftliche Beteiligung von 75% hält. Die nötige Genehmigung hatte das Unternehme vom Ministerium für Bergbau und kritische Mineralien der Provinz British Columbia bereits im März erhalten. Das Projekt liegt rund 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells sowie etwa 110 Kilometer ost-südöstlich von Prince George.

Erst vor Kurzem hat die kanadische Nicola Mining (WKN A3D3LF / TSXV NIM) offiziell die Verarbeitung von Golderz auf ihrer Mühle nahe Merritt in British Columbia aufgenommen, der einzigen solchen Anlage der Provinz, die eine Genehmigung hat, Gold- und Silbererz Dritter zu verarbeiten. Das derzeit verarbeitete Material stammt dabei aus einer Kooperation mit Talisker Resources. Es soll aber nicht die einzige Quelle für die Anlage bleiben, die nach Schätzung von Analysten dieses Jahr Umsätze in Höhe von 43,9 Mio. Dollar sowie ein EBITDA von 8,7 Mio. Dollar abwerfen wird. Und wie das Unternehmen jetzt meldet, gibt es in dieser Hinsicht erfreuliche Fortschritte!

Nicola Mining gewinnt auf Dominion Creek hochgradige Gold- und Silbermineralisierung

Bereits Ende 2020 hatte Nicola Mining die Ergebnisse einer 9,7 Kilogramm schweren Oberflächenprobe bekannt gegeben, in der man 62,1 Gramm Gold sowie 320 Gramm Silber pro Tonne nachwies! Zusätzlich enthielt die Mineralisierung noch einmal 23,4% Blei und 12,4% Zink. Darüber hinaus hatte das Unternehmen schon 2020 Stichproben an Stellen entnommen, wo die Erzader an die Oberfläche trat – und hatte auch hier hohe Gold- und Silberwerte aufgezeigt.

Analysten gehen davon aus, dass die Merritt-Mühle im dritten Quartal dieses Jahres die Kapazität von 200 Tonnen pro Tag erreicht, für die sie bislang genehmigt ist. Nicola dürfte dann angesichts dessen, dass man Erz von Talisker sowie Dominion Creek und in naher Zukunft auch aus der Kooperation mit Blue Lagoon Metals erhalten wird, gut aufgestellt sein, um die Kapazitäten auszunutzen.

Peter Espig, CEO von Nicola Mining erklärte: „Wir freuen uns sehr über den Produktionsstart auf unserem Dominion-Projekt, das die Stärke unserer Mühle in Bezug auf Genehmigungen und Standort als Ziel für kleine Goldproduktionsprojekte in British Columbia unterstreicht. Die Gewinnung der Großprobe aus Dominion ist der Höhepunkt jahrelanger Bemühungen, für die unseren Mitarbeitern und unserem Partner High Range Exploration große Anerkennung gebührt. Wir sind der Meinung, dass British Columbia eine Renaissance erlebt, jetzt da kleine hochgradige Projekte die Unterstützung der First Nations, Gemeinden und Ministerien erhalten.“





