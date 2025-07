UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Sven Weier bezeichnete am Donnerstag die Zahlenvorlage zum zweiten Quartal als "klärendes Ereignis". Die Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden - und nun auf dem Tisch./rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 05:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 87,70EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.