ProSiebenSat.1 ringt weiter mit schwachem TV-Werbemarkt

zockerfred schrieb 29.07.25, 15:45

Also ich glaube immer noch dass sie nicht mehr als 7 wert sind. Aber jetzt mal folgendes. Warum steigen sie über 8?? Weil Anfänger-A steigt! Warum steigt MfeA …weil die Aktionäre davon ausgehen dass es kaum einer annimmt. So dann ist das Angebot von PPE und MFE am 14.08. weg … und dann schauen wir was mit dem Kurs passiert wenn er sich wieder auf das operative konzentriert. Ich schreibe hier wenigstens meine Überlegungen und kann auch falsch liegen .