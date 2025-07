Knorr-Bremse senkt wegen starkem Euro Umsatzprognose

(Im vorletzten Satz des 1. Absatzes muss es "bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern" heißen.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenspezialist Knorr-Bremse hat seine Umsatzerwartung für das laufende Jahr gesenkt. Dabei belasteten die Folgen des starken Euro, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Die Ergebnisprognose sowie die Aussichten für den freien Mittelzufluss bestätigte Knorr-Bremse. Im zweiten Quartal stagnierte der Umsatz bei rund zwei Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern verbesserte sich hingegen um vier Prozent auf 262 Millionen Euro. Der Auftragseingang war leicht rückläufig.

Im ersten Halbjahr konnte das Zuggeschäft zulegen, während die Lkw-Sparte unter einem schwachen Marktumfeld in Nordamerika litt. Das Nachmarktgeschäft entwickelte sich den Angaben zufolge weiter robust. Per Ende Juni kann Knorr-Bremse auf ein Auftragspolster von 7,3 Milliarden Euro blicken, ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die weitere Geschäftsentwicklung erwartet das Unternehmen positive Effekte aus dem Investitionsprogramm der deutschen Bundesregierung. "Zudem sind wir zuversichtlich, die angekündigten US-Zölle kompensieren zu können", erklärte Finanzvorstand Frank Weber./nas/zb/mis/jha/