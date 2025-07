Haushaltsausschuss macht Weg für 200 neue Stellen frei

BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Weg für mehr als 200 neue Stellen in der Verwaltung freigemacht - darunter mehrere für das Büro von Altkanzler Olaf Scholz (SPD). Die Mitglieder beschlossen eine entsprechende Vorlage des Finanzministeriums. 150 Stellen sind allein für das neue Digitalministerium vorgesehen.

40 Stellen sollen im Bundeskanzleramt geschaffen werden, darunter acht für das Büro von Scholz. Das seien mehr Mitarbeiter als vorgesehen - jedoch sei die Unterstützung wegen "der zu erwartenden Entwicklung seiner nachamtlichen Tätigkeit" erforderlich, erklärt das Finanzministerium in der Vorlage und führt konkret an, dass der russische Angriff auf die Ukraine in Scholz' Amtszeit fiel.