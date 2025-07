Zukunftstarifvertrag bei Daimler Truck unterschrieben

vonHS schrieb gestern 18:13

Den Mitarbeitern der Mercedes-Benz Mobility AG mit Sitz am Stuttgarter Pragsattel stehen gravierende Veränderungen ins Haus. Ihr im Kern auf Finanzdienstleistungen ausgerichtetes Unternehmen wird zum Jahresende mit dem Mutterkonzern Mercedes-Benz verschmolzen. Die rund 1000 Beschäftigten in der Zentrale wurden am Mittwochnachmittag in einer virtuellen Informationsveranstaltung von Geschäftsführung und Betriebsrat über die Veränderungen informiert, berichtet die STUTTGARTER ZEITUNG (kostenpflichtig):



