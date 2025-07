The Platform Group AG: Umsatz- und Gewinnprognose 2025 stark erhöht!

The Platform Group AG erhöht die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund einer positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr.

Der Nettoumsatz wird voraussichtlich auf EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio. steigen, im Vergleich zur vorherigen Prognose von EUR 680 Mio. bis EUR 700 Mio.

Das bereinigte EBITDA wird auf EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. geschätzt, gegenüber der vorherigen Prognose von EUR 47 Mio. bis EUR 50 Mio.

Die Partnerzahl soll auf über 16.500 ansteigen, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 16.000.

Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatz von mindestens EUR 860 Mio. prognostiziert, zuvor waren es EUR 820 Mio.

Die bereinigte EBITDA-Marge für 2026 wird zwischen 7,5 % und 10 % erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 7,0 % bis 10 %.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.08.2025.

Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,55 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,5600EUR das entspricht einem Plus von +3,91 % seit der Veröffentlichung.