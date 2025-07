Neue Lösung aus europäischem Firmenverbund

Karlsruhe (ots) -



- Neue Systemgeneration erstellt ein umfassendes Echtzeit-Lagebild über

kritischen Infrastrukturen - inklusive aller relevanten Flugobjekte

- Keine aktive Signalaussendung: dadurch regulatorisch unbedenklich und flexibel

auch mobil einsetzbar

- Alle Informationen unter http://www.luftraumueberwachung.com/



Das Karlsruher Sicherheitsunternehmen http://www.hensec.com/ hat eine neue

Generation ziviler Luftraumüberwachung vorgestellt, die vollständig passiv

arbeitet und damit ohne aktive Aussendungen oder Lizenzpflichten auskommt.

Ebenfalls wichtig: Alle Systeme stammen aus der EU, unterliegen also keinen für

hiesige Firmen relevanten Export- bzw. Import-Bestimmungen. Die Lösung richtet

sich an Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Flughäfen, Energieanlagen,

Tanklager oder Forschungseinrichtungen und basiert auf einem mehrschichtigen

Sensorprinzip. Erfasst und klassifiziert werden Flugobjekte aller Art - darunter

Drohnen, Ultraleichtflugzeuge, Helikopter und sogar große Vögel - in Echtzeit.

Das System kann stationär installiert oder mobil betrieben werden.





Drei Sensorquellen ergeben ein gemeinsames LagebildIm Zentrum der Technologie stehen komplementäre Sensorquellen: Funkanalyse,passives Radar und Radiotelemetrie. Drei mobile Sensor-Einheiten werdenstrategisch um das zu überwachende Gebiet platziert. Ohne selbst Signaleauszusenden, erfassen sie alles, was sich im Luftraum bewegt - sei es einefunkgesteuerte Drohne, ein Segelflugzeug oder ein Vogelschwarm. Die Daten ausFunk-, Radar- und Telemetriequellen werden in Echtzeit zu einem gemeinsamenLagebild zusammengeführt, welches ein kontinuierliches Monitoring des unterenLuftraums ermöglicht. "Diese Dreier-Kombination ist in dieser Form neu auf demMarkt", hebt hensec-Firmengründer Kevin Heneka hervor. Bei der Funkdetektionkooperiert hensec eng mit dem deutschen Unternehmen Aaronia aus der Pfalz, beimpassiven Radar mit Parasol aus Schleswig-Holstein. Die Radiotelemetrie kommt vonairsenso aus Niedersachsen. Die Rechenzentren in Hessen und Thüringen sowie dieLagezentren in Baden-Württemberg und in Bayern bieten echte digitaleSouveränität. Alle beteiligten Partner sind in der EU ansässig.Ergänzt wird das System durch eine GNSS-Schutzkomponente, die auf Sensorik despolnischen Herstellers GPSPatron basiert. Damit lassen sich gezielte Störmanöverwie GPS-Jamming oder Spoofing frühzeitig erkennen. Besonders im Umfeld sensiblerInfrastrukturen, wo Präzision und Integrität satellitengestützter Navigation von