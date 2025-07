Bitcoin, XRP und Ethereum steigen wieder!

Der Kryptomarkt zeigt sich am Donnerstagmittag deutlich erholt, nachdem die Kurse vor der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed zunächst kräftig eingebrochen waren. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und XRP konnten ihre Verluste vollständig wettmachen – trotz anhaltender Unsicherheiten über die geldpolitische Unabhängigkeit der Fed und zunehmender politischer Einflussnahme aus dem Trump-Lager.

Fed-Zinsentscheid sorgt für Volatilität

Die US-Notenbank beließ ihren Leitzins wie erwartet bei 4,25 Prozent. Powell machte deutlich, dass kurzfristige Zinssenkungen derzeit nicht auf der Agenda stehen.

Dennoch stimmten zwei von Trump ernannte Fed-Mitglieder – Michelle Bowman und Christopher Waller – gegen die offizielle Linie und forderten eine sofortige Zinssenkung. Dieser seltene Dissens innerhalb des Offenmarktausschusses (FOMC) wirft laut Analysten Fragen zur institutionellen Unabhängigkeit der US-Notenbank auf.

Jimmy Yang, Mitgründer von Orbit Markets, warnt: "Die Abstimmung zeigt, dass der politische Druck auf die Fed zunimmt. Das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit ist entscheidend für die Stabilität von Anleihe- und Kreditmärkten – ein Vertrauensverlust könnte Krypto-Assets wie Bitcoin langfristig stärken."

Auch Greg Magadini, Derivatechef bei Amberdata, sprach von "einer ernsten Bedrohung für die Glaubwürdigkeit der Fed". Sollte Powell künftig abgelöst oder politisch unter Druck gesetzt werden, könnte dies die Nachfrage nach harten Vermögenswerten wie Bitcoin massiv anheizen, so Magadini. "In diesem Szenario dürften Staatsanleihen an Wert verlieren, während inflationsresistente Assets profitieren."

ETF-Zuflüsse signalisieren institutionelle Stärke

Neben der makroökonomischen Lage treiben auch starke Kapitalflüsse in Krypto-ETFs die Kurse. Der Ethereum-ETF von BlackRock – iShares Ethereum Trust (ETHA) – hat weitere 59.309 ETH hinzugekauft und hält nun mehr als drei Millionen ETH im Gesamtwert von über 11,1 Milliarden US-Dollar. Allein im Juli stieg das ETH-Volumen des Fonds um 1,23 Millionen Coins.

Zuletzt verzeichnete ETHA Zuflüsse von 223 Millionen US-Dollar – mehr als alle anderen Ethereum-ETFs zusammen.

Auch XRP-gebundene Finanzprodukte ziehen verstärkt Kapital an. Laut dem wöchentlichen Bericht von CoinShares flossen zuletzt 189,6 Millionen US-Dollar in XRP-ETPs – der dritthöchste Wert nach Ethereum und Solana. Damit summieren sich die Nettozuflüsse über die vergangenen 15 Wochen auf beachtliche 29,5 Milliarden US-Dollar. Das Gesamtvolumen aller verwalteten Krypto-Assets liegt aktuell bei einem Rekordwert von 221,4 Milliarden US-Dollar.

CoinShares-Analyst James Butterfill sieht darin gezieltes Positionieren institutioneller Investoren im Vorfeld einer möglichen Zulassung von XRP-basierten Spot- oder Futures-ETFs in den USA. "Es handelt sich nicht um eine generelle Altcoin-Rallye, sondern um einen selektiven Zufluss, insbesondere in XRP."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion