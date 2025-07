Erste Silhouetten der Studie geben Einblick in die Zukunft der Marke im Kombisegment

Mladá Boleslav (ots) - > Das Fahrzeug zeigt eine konsequente Weiterentwicklung

Skoda enthüllt erste Details zum Konzeptfahrzeug Vision O, das Anfang Septemberin München Premiere feiern wird. Die Studie gibt einen Vorgeschmack auf dieZukunft der Marke im Kombisegment und markiert eine Weiterentwicklung der ModernSolid-Designsprache. Gleichzeitig spiegelt die Vision O die 130-jährigeTradition von Skoda wider und unterstreicht das Bekenntnis des Unternehmens zunachhaltiger Innovation.Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, erklärte: "Die Designstudie Skoda Vision Ozeigt die zukünftige Ausrichtung unserer Kombimodelle unter dem Einfluss neuerTechnologien, Nachhaltigkeit und der langjährigen Erfahrung von Skoda Auto indiesem Segment. Dies wird in dieser Übergangsphase der Automobilindustrie einerunserer wichtigsten Schritte zur Weiterentwicklung unserer Designsprache sein.Damit positionieren wir uns als wichtiger Akteur im Kombisegment, in dem Skodaseit den 1920er-Jahren aktiv ist. Wir freuen uns darauf, dieses KonzeptfahrzeugAnfang September 2025 der Weltöffentlichkeit vorzustellen und damit eine neueÄra für Skoda Auto einzuläuten. Weitere Informationen werden im Vorfeld derWeltpremiere der Skoda Vision O bekannt gegeben."Studie Vision O als konsequente Weiterentwicklung der Modern Solid-DesignspracheAuf den ersten Blick besticht die Kombi-Konzeptstudie durch ihre schlanke undmarkante Silhouette. Das Design wird vor allem durch die feinen Konturen, dieaerodynamische Karosserie, die stark geneigte Frontscheibe und das sanftabfallende Dach geprägt - alles typische Kennzeichen von Skoda Kombimodellen.Die Modellbezeichnung 'Vision O' ist abgeleitet vom Konzept derKreislaufwirtschaft. Dieser ganzheitliche Ansatz für das Recycling und dieWiederverwendung von Komponenten minimiert die Umweltbelastung durch dieFahrzeugentwicklung und -produktion. Darüber hinaus zeichnet sich dieKonzeptstudie durch die Kombination von Funktionalität undBenutzerfreundlichkeit aus.130 Jahre Skoda Geschichte mit erfolgreichen und innovativen KombimodellenDie Konzeptstudie Vision O setzt die Tradition des Herstellers im Kombibereichfort. Zu diesen gehören Modelle wie der historische L&K 110 mit seinen variablenKarosserieoptionen. Das erfolgreichste Kombimodell der Marke ist der SkodaOctavia Combi, der 1960 erstmals vorgestellt wurde. Die modernen Versionen desSkoda Octavia Combi haben bereits den Meilenstein von mehr als drei Millionenproduzierten Einheiten in vier Generationen seit 1996 überschritten. Das machtden Octavia zum meistverkauften Combi überhaupt in der Geschichte von Skoda.Ebenfalls großer Beliebtheit erfreut sich der Skoda Superb Combi, der 2008 mitder zweiten modernen Generation der Baureihe eingeführt wurde. Weitere beliebteKombimodelle der Markenhistorie waren der Skoda 1101 Tudor Station Wagon (STW)mit umklappbarer Rückbank oder die Skoda 1200/1201/1202-Modellreihe.Das Designkonzept Skoda Vision O wird Anfang September 2025 in Münchenvorgestellt.