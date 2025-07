RBC hebt Ziel für Microsoft auf 640 Dollar - 'Outperform'

Die aktuelle Bewertung ist, wenn man nur das KGV betrachtet, sicherlich auf einem Top.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728224559-msft-kennzahlenl.jpg





Allerdings sollte man sich dann auch die Entwicklung anderer Kennzahlen wie Umsatz und Cashflow betrachten, die dann eben auch steigen und das hohe KGV zu einem guten Teil fundamental begründen. Die jetzige Bewertung ist übrigens keinesfalls einzigartig, wie uns ein Blick auf diese Tabelle hier beweist:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250728225340-msft-kennzahlenl-2.jpg





Wir hatten schon mehrmals hohe KGV-Bewertungen, allerdings mit dem Unterschied, dass die damaligen Umsatz/Cashflow-Zahlen weit geringer ausfielen, was oben gut zu sehen ist. MSFT war in der Regel (fast) immer hoch bewertet und Ausnahmen waren dann immer Glücksmomente, die aufmerksame Kleinanleger nutzen sollten. In wenigen Tagen wissen wir dann jedenfalls, was all das im Abgleich mit den neuen Quartalszahlen an Wert hat.