Lohnt sich der Kauf jetzt noch? (FOTO)

Koblenz (ots) - Die Kryptowährung hat ein neues Rekordhoch erreicht: 105.000

Euro pro Bitcoin. Während Anleger feiern, fragen sich viele Skeptiker: Ist der

Einstieg jetzt noch sinnvoll oder ist das schon der Spitzenwert?



Wer nur auf schnelle Gewinne aus ist, geht derzeit ein hohes Risiko ein - aber

für Langfrist-Anleger bleibt Bitcoin spannend. Im folgenden Beitrag erfahren

Sie, welche Faktoren den Kurs treiben, welche Risiken Investoren kennen sollten

und warum der Hype auch für konservative Anleger immer schwerer zu ignorieren

ist.





Höchststand und Kurskorrektur: Die aktuelle LageNach dem Blick auf die aktuelle Bitcoin-Rekordmarke stellt sich die Frage: Wiestabil ist dieser Höhenflug und was bedeutet das für Kaufinteressierte?Allgemein gesprochen führen Rekordstände häufig zu erhöhter Euphorie. VieleAnleger steigen aus Angst, eine Gelegenheit zu verpassen - auch "FOMO" genannt -übereilt ein. Doch ein Blick auf den sogenannten Fear & Greed Index zeigt, dassaktuell eindeutig die Gier dominiert, was ein klassisches Warnsignal ist. Dennin solchen Phasen sind Rücksetzer besonders wahrscheinlich.Tatsächlich sind Kurskorrekturen nach Allzeithochs nichts Ungewöhnliches.Historisch gesehen kommt es nach solchen Spitzenwerten regelmäßig zukurzfristigen Rückgängen von 10 bis 13 Prozent. Solche Rücksetzer sollten jedochnicht zur Panik führen, im Gegenteil: Für gut vorbereitete Anleger können sieattraktive Einstiegschancen bieten.Strategien für den Einstieg: Ruhe statt HektikGerade wer langfristig denkt, sollte jetzt nicht alles auf eine Karte setzen.Stattdessen empfiehlt sich eine schrittweise Investmentstrategie, etwa über densogenannten Ladder-Ansatz oder mittels Cost-Average-Prinzip. Dabei wird überWochen oder Monate hinweg in regelmäßigen Abständen investiert, umKursschwankungen auszugleichen und das Risiko zu streuen.So lässt sich die derzeitige Volatilität gezielt nutzen, ohne sich vomkurzfristigen Auf und Ab verrückt machen zu lassen. Doch der Bitcoin-Kurs wirdnicht nur durch psychologische Faktoren und Handelsstrategien beeinflusst,sondern auch durch das generelle Marktumfeld. Und dieses spielt denKryptowährungen derzeit in die Karten.Das Marktumfeld: Viel Kapital sucht RenditeDer aktuelle Run ist keinesfalls vorbei. Trotz geopolitischer Unsicherheiten undanhaltender Handelskonflikte ist die Stimmung an den Märkten grundsätzlichpositiv. Das gilt nicht nur für Bitcoin: Auch S&P 500, Gold und andereAnlageklassen erreichen neue Höchststände. Es ist viel Geld im Umlauf, dasRendite sucht. Langfristig bleibt Bitcoin daher für den Vermögensaufbau