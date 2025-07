BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon vor Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran bezog sich in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf ein Gespräch mit Investor-Relations-Vertretern des Energieversorgers. Sie rechnet damit, dass das bereinigte Nettoergebnis im zweiten Quartal bei etwa 624 Millionen Euro liegt./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 17:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 17:58 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 15,93EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.