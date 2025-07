Neue US-Steuer trifft auch deutsche Investoren (FOTO)

Wien (ots) - Eine neue Steuerregel in den USA sorgt für Aufsehen und betrifft

nicht nur amerikanische Anleger. Auch deutsche Investoren, die in US-Aktien,

ETFs oder Immobilien investieren, könnten künftig stärker zur Kasse gebeten

werden. Besonders kritisch: Die Regelung gilt in bestimmten Fällen rückwirkend

und betrifft damit auch längst abgeschlossene Investments.



Viele deutsche Anleger sind sich der neuen Steuerpflicht überhaupt nicht bewusst

und laufen Gefahr, in eine Steuerfalle zu tappen. Dieser Beitrag verrät, welche

Investitionen betroffen sind, wie groß das Risiko wirklich ist und welche

rechtlichen und finanziellen Schritte jetzt sinnvoll sind, um unnötige Kosten zu

vermeiden.







Anleger



Die geplante Section 899 der amerikanischen Steuerreform könnte fundamentale

Veränderungen für Investoren außerhalb der USA mit sich bringen. Diese

Bestimmung sieht vor, dass Anleger aus "diskriminierenden Staaten" - Ländern,

die aus US-Sicht benachteiligend gegenüber amerikanischen Investoren agieren -

mit einer Strafsteuer auf Erträge aus US-Vermögenswerten belegt werden. Welche

Nationen konkret als diskriminierend eingestuft werden, bleibt offen. Experten

rechnen jedoch damit, dass auch europäische Länder wie Deutschland betroffen

sein könnten.



Die Regelung erfasst Dividenden aus US-Aktien, Zinserträge aus amerikanischen



fünf Prozent, soll jedoch über die Jahre auf bis zu 20 Prozent Strafsteuer

ansteigen - zusätzlich zu den nationalen Steuerpflichten.



Bisherige Steuerpraxis und ihre Vorteile



Bisher gestaltete sich die Besteuerung amerikanischer Investments für deutsche

Anleger relativ vorteilhaft. Auf Kursgewinne aus Aktienverkäufen oder

Zero-Coupon-Bonds erhob die USA keine Quellensteuer. Bei Dividenden oder

Zinserträgen fiel eine Quellensteuer von 30 Prozent an, wobei 15 Prozent über

das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland direkt anrechenbar waren. Die

verbleibenden 15 Prozent ließen sich über ein Rückerstattungsverfahren vom

US-Finanzministerium zurückholen. Diese Struktur machte die

US-Investmentlandschaft für viele Anleger steuerlich attraktiv, steht mit der

Steuerreform jedoch auf dem Prüfstand.



Konkrete Auswirkungen der Neuregelung



Ein praktisches Beispiel verdeutlicht die Tragweite: Erwirbt ein Anleger eine

US-Staatsanleihe zu 95 Prozent des Nominalwerts und erhält am Laufzeitende 100

Prozent zurück, ergibt sich ein Gewinn von etwa fünf Prozent. Sollte Section 899

greifen, könnte auf diesen Ertrag eine zusätzliche US-Steuer von bis zu 20

Prozent anfallen. Nach deutscher Besteuerung verblieben dann womöglich nur drei Seite 1 von 2 Seite 2 ►





