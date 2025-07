Brent Öl bricht spektakulär aus. Ölpreis könnte nun gewaltige Rallye lostreten

Während Gold, Silber & Co. in der aktuellen Phase ein wenig schwächeln, weist Brent Öl ein starkes Momentum auf. Der Ausbruch über die 70 US-Dollar, so er sich in den nächsten Tagen manifestieren sollte, dürfte dieses Momentum weiter anheizen.

Darüber hinaus werden am Ölmarkt die weiteren Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China genauestens verfolgt. Eine finale Einigung könnte den Ölpreisen einen kräftigen Schub geben.

Ausbruch des Ölpreises in entscheidender Phase

Ausbruchssituationen sind bekanntlich eine heikle Angelegenheit, denn gelingt es nicht, den Ausbruch zu manifestieren, könnte der Wind ganz schnell drehen. Das gilt es auch bei Brent Öl in diesen Tagen zu beachten. Teil 1 des Unterfangens – der Ausbruch über die 70 US-Dollar – ist gelungen. Nun muss noch Teil 2 des Unterfangens – den Ausbruch manifestieren – gelingen. Brent Öl muss sich hierzu zunächst oberhalb von 70 US-Dollar behaupten und sich dann weiter vom Ausbruchsniveau absetzen. Die nächsten Bewegungsziele liegen bei 75 US-Dollar, 78 US-Dollar und 83 US-Dollar. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 70 US-Dollar begrenzt. Unter die wichtige Unterstützung von 66 US-Dollar sollte es tunlichst nicht mehr gehen.

Aktuelle US-Daten halten Ausbruch noch im Zaum

In den letzten beiden Wochen gingen die US-Rohöllagerbestände deutlich zurück. Und so erwartete man für die aktuelle Berichtswoche (Woche zum 25. Juli) ebenfalls einen Rückgang. Doch es kam anders. Die EIA (U.S. Energy Information Administration) vermeldete für die Woche zum 25. Juli einen satten Aufbau der US-Rohöllagerbestände um 7,7 Mio. Barrel auf nunmehr 426,7 Mio. Barrel. Die EIA gab zudem die Fördermenge für die Woche zum 25. Juli mit 13,314 Mio. bpd an. Zum Vergleich. Für die Woche zum 18. Juli wurde ein leichter Anstieg der Ölproduktion auf 13,273 Mio. bpd angegeben. In den Vorwochen wurden hingegen noch rückläufige Fördermengen veröffentlicht.

Zusammengefasst - Ölpreis könnte nun gewaltige Rallye lostreten

Brent Öl befindet sich in einer exzellenten Ausgangslage, muss die Chance, die sich mit dem Ausbruch über die 70 US-Dollar bietet, jedoch konsequent nutzen. Die nächsten Tage werden daher entscheidend. Das Momentum muss halten! Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Ein Vorstoß über die 75 US-Dollar würde das Rallyeszenario weiter forcieren. Besondere Beachtung sollte nun auch den Aktien von Shell, BP, Chevron und Exxon Mobil zuteil werden, denn auch in die Aktien der Ölproduzenten kehrt das Momentum zurück.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

