Bahn verringert Verlust im ersten Halbjahr

BERLIN (dpa-AFX) - Mit ersten Erfolgen stemmt sich die Deutsche Bahn gegen eine Vielzahl von Krisen. Die Verluste haben sich im ersten Halbjahr deutlich reduziert, die Sanierung vielbefahrener Schienenkorridore schreitet voran. Und für die Ertüchtigung des Netzes steht zumindest in den nächsten Jahren deutlich mehr Geld zur Verfügung. Doch der Weg zu einem funktionierenden Bahnsystem ist noch weit.

Die Züge sind weiter rekordverdächtig unpünktlich und im Fernverkehr auch nicht so stark ausgelastet wie erhofft. Der strenge Sparkurs sorgt zudem innerhalb der Belegschaft für Unruhe. "Das erste Halbjahr 2025 war geprägt von großen Fortschritten, die wir im Bereich Wirtschaftlichkeit gemacht haben", sagt dazu Bahnchef Richard Lutz. "Aufgrund der hohen Bautätigkeit und einer immer noch schlechten Anlagenqualität schlagen sich diese Maßnahmen aber noch nicht so in der Pünktlichkeit nieder, wie wir uns das wünschen."