Brand legt wichtige Bahnstrecke in NRW lahm

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ein Brand in einem Kabelkanal hat eine wichtige Bahnstrecke der Deutschen Bahn zwischen Duisburg und Düsseldorf lahmgelegt. Es gebe massive Beeinträchtigungen des Zugverkehrs, sagte ein Bahnsprecher. Die Störung werde voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern. Betroffen ist auch der Fernverkehr. Ein Polizeisprecher bestätigte Brandermittlungen. Brandermittler seien vor Ort, zur Brandursache könne derzeit noch nichts gesagt werden.

Die beschädigten Kabel sorgten für Störungen im Nah- und Fernverkehr. Betroffen seien die ICE-Linien nach Berlin und Frankfurt am Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung Norddeutschland, Süddeutschland und in die Niederlande, teilte die Bahn mit. Es komme zu Umleitungen und Verspätungen von bis zu 30 Minuten. Außerdem werden einzelne Bahnhöfe nicht angefahren.