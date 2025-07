DZ BANK stuft MICROSOFT CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 550 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe "hervorragende Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und Gesamtgeschäftsjahr vorgelegt", schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu sagen, es laufe, sei "schamlos untertrieben". Das Cloud-Geschäft, allen voran die Plattform "Azure", profitiere von einer weiterhin sehr hohen Nachfrage, die trotz rekordhoher Investitionen in Rechenzentren immer noch nicht vollständig befriedigt werden könne./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,38 % und einem Kurs von 486,8EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A