USA Unerwartet wenig Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA zeigt weiter keine Anzeichen einer Schwäche. In der vergangenen Woche hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert auf vergleichsweise niedrigem Niveau gehalten. Am Donnerstag …