Bahnstrecke in NRW lahmgelegt Polizei geht von Sabotage aus Nach dem Brand in einem Kabeltunnel einer wichtigen Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen geht die Polizei von einem Sabotageakt aus. Der Staatsschutz ermittele in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer hat die Strecke der Deutschen Bahn …