Bewährungsprobe bestanden: Aixtron schlägt die Erwartungen!

Der Bereich der Optoelektronik, insbesondere durch die steigende Nachfrage nach Lasern für die Datenkommunikation in KI-Rechenzentren, sorgt weiterhin für Wachstumspotenzial, wie die Zahlen der Herzogenrather am Donnerstag zeigen.

Im zweiten Quartal verzeichnete Aixtron einen Rückgang des Auftragseingangs um 33 Prozent auf 118,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Auftragsbestand lag jedoch stabil bei 284,6 Millionen Euro zum Ende des zweiten Quartals. Trotz der schwächelnden Nachfrage, insbesondere durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Zollstreitigkeiten, bleibt der langfristige Ausblick positiv.

Aixtron konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 4 Prozent auf 137,4 Millionen Euro steigern. Besonders überzeugend war der Anstieg des operativen Gewinns (EBIT), der um 83 Prozent auf 23,6 Millionen Euro kletterte. Unterm Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 19,2 Millionen Euro – ein Plus von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Nach einem Horror-Jahr 2024, in dem die Aktie um 60 Prozent einbrach, konnten sich die Papiere in den vergangenen Monaten wieder deutlich erholen. Am Donnerstagnachmittag liegt der Aktienkurs von Aixtron im Xetra-Handel um rund 2 Prozent im Plus bei 15,38 Euro, und zählt damit zu den Top-Werten im MDax. Der Kurs bleibt jedoch in der seit Juli bestehenden Konsolidierungsphase, was vor allem eine Reaktion auf die Erholung von dem Mehrjahrestief von 8,45 Euro im April darstellt.

DZ-Bank-Analyst Armin Kremser nennt den Quartalsbericht in einer ersten Reaktion "eher unspektakulär". Die Erholung bei der Leistungselektronik lasse auf sich warten, "die aufstrebende Optoelektronik kann diese Schwäche jedoch zu einem Teil kompensieren. Mindestens der Mittelpunkt des Ausblicks sollte unseres Erachtens am Jahresende erreicht werden." Den Fair Value der Aktie sieht die DZ-Bank bei 21 Euro, das sind 35 Prozent mehr als das aktuelle Kursniveau.

Deutlich skeptischer ist Jefferies-Analyst Janardan Menon. "Während die Stärke in der Optoelektronik ermutigend ist und sich wahrscheinlich fortsetzen wird, benötigt Aixtron eine Verbesserung bei den Siliziumcarbid- und Galliumnitrid-Aufträgen, um wieder ein gesundes Wachstum zu erzielen. Der Zeitpunkt dafür bleibt ungewiss." Er belässt die Aktie auf Halten mit Kursziel 12,40 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

