Beginnt am 12. August

SAN JOSE, Kalifornien, 31. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt heute die Rückkehr seines Open Storage Summit im Jahr 2025 an. Diese kostenlose virtuelle Konferenz, die bereits das sechste Jahr in Folge stattfindet, bringt Supermicro, Branchenführer, Technologiepartner und Kunden zusammen mit den Veranstaltern theCUBE und SiliconANGLE, um die sich entwickelnde Landschaft von Storage-Workloads, KI und deren Auswirkungen auf moderne Storage-Infrastrukturen zu erkunden.

Der Open Storage Summit 2025 findet vom 12. bis 28. August statt und bietet neun Sessions, vierzig Fachreferenten und 23 Unternehmen. Der diesjährige Open Storage Summit bringt Branchenexperten zusammen, um spezifische Anwendungsfälle für Storage zu diskutieren, von agentenbasierter KI über Storage-as-Service für CSPs bis hin zu neuen Entwicklungen bei verteilten Inferenz-Frameworks und der Modernisierung von Unternehmensanwendungen für KI. Die Veranstaltung wird auch konkrete, umsetzbare Ratschläge für Manager von Rechenzentren liefern.

„Die Veränderungen bei den KI-Workloads, insbesondere die Inferenz in Unternehmen und die Auswirkungen auf die Speicherung und das Datenmanagement, sind ein wichtiges Thema auf dem Supermicro Open Storage Summit", sagte Michael McNerney, Senior Vizepräsident, Marketing und Netzwerksicherheit. „Die Komplexität moderner IT- und KI-Lösungen, von Systemen, Silizium, Netzwerken, Software und Speichermedien, erfordert offene Lösungen, bei denen die führenden Unternehmen in diesen Bereichen zusammenarbeiten, um die besten Kundenlösungen zu liefern, und Supermicro ist führend in diesem Bereich."