DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Resultaten des dritten Quartals positiv gestimmt für die Aktien des Gesundheitstechnik-Anbieters. Er sei sich aber dessen bewusst, dass weiterhin Unsicherheit darüber bestehe, was mit den übrigen Anteilen der Siemens AG passiert. Diesbezüglich verstehe er die Frustration der Anleger. Bis zum Kapitalmarkttag im Dezember werde wohl keine Klarheit herrschen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 47,82EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 15:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m