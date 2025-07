DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Verlagshaus halte weiter Ausschau nach weiterem Wachstumsschwung, schrieb Steve Liechti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine gute Dynamik erwartet er weiterhin im Research-Bereich. Die Bewertung der Aktien sei vergleichsweise günstig./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 18,96EUR auf Tradegate (31. Juli 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.