Wall Street vor Melt-up?

Jurrien Timmer, Director of Global Macro bei Fidelity, verweist auf historische Parallelen: "eine weitere Melt-up-Phase" wie 2021, 1999 oder 1968 sei möglich. Dafür brauche es vor allem reichlich Liquidität – die seiner Ansicht nach vorhanden sei –, aber auch eine akkommodierende Fed. "Der Zollstreit erreicht seinen Höhepunkt, gerade als die fiskalischen Impulse aus dem Big Beautiful Bill erst richtig in Gang kommen", schreibt Timmer.

Trotz einer bereits fulminanten Rallye von fast 30 Prozent seit April sehen einige Strategen die Aktienmärkte noch lange nicht am Ende ihres Aufwärtstrends. Sie sprechen von einem möglichen "Melt-up" – einer Phase, in der Kurse in kurzer Zeit noch einmal stark steigen.

Er skizzierte zudem, wie eine von Präsident Trump forcierte Neubesetzung der Fed-Spitze die Geldpolitik lockern und die Notenbank sogar die Zinsstrukturkurve steuern lassen könnte. Allerdings warnt er, dass Zinssenkungen ohne fundamentale Basis zu einer steileren Renditekurve führen könnten. Anleger müssten sich dann "entweder mit einem schwächeren US-Dollar oder einer höheren Inflation oder beidem" auseinandersetzen. Die jüngsten Gewinne von Gold und Bitcoin deuteten für ihn bereits auf diese Risiken hin.

Auch Darius Dale, CEO von 42 Macro, sieht die Rallye noch nicht am Ende. In einem Podcast betonte er, die Märkte hätten einen "Regimewechsel bei der Fed" längst eingepreist, während internationale Kapitalgeber diese Enwicklung sogar vorweggenommen hätten. Auffällig sei, dass sich der US-Dollar trotz höherer Zinsen von seiner üblichen Bindung an Kapitalzuflüsse abgekoppelt habe. Für Dale liegt die Ursache in einem globalen "positiven Wachstumsschock“" den er auf Trumps Finanz- und Regulierungspolitik zurückführt. Dieses Szenario, das er selbst als "Paradigma C" bezeichnet, werde von den Märkten unterschätzt, weil sie sich zu stark auf die Handelspolitik fixierten.

Dale hält die anhaltenden Rezessionssorgen für übertrieben. "Die Bilanzen der privaten Haushalte sind so stark wie nie zuvor und auch die Unternehmensbilanzen sind robust", sagte er. Das schaffe seiner Ansicht nach ein solides Fundament für weiter steigende Aktienkurse.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





